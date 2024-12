Uma cena horripilante foi testemunhada por Sena Madureira nos últimos dias.

Um homem, policial aposentado, pra variar – agrediu uma mulher, a deixando com vários hematomas pelo corpo.

Testemunhas dizem que o policial estava armado, pra piorar a situação.

oestadoacre foi o primeiro blog a receber o vídeo medieval com as agressões, mas não publicou as imagens, porque seria mais uma agressão à vítima…e não condiz com a nossa política editorial.

Fizemos a denúncia e pedimos providências à justiça em Sena.

Agora, as mulheres de Sena apelam ao governador, via rede social.

Dezenas de mensagem nos perfis de sua Excelência foram enviadas pedindo providências…

As mensagens também podem ser enviadas ao MP.

(oea)