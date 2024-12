oestadoacre traz de regalo neste último dia de 2024 um poema de Ferreira Gullar, escritor brasileiro (em memória) que escreve sobre o ‘Ano Novo.’

Foto de Ferreira Gullar: Murillo Meirelles/Tratamento: Fujocka Photodesign e Henri Junqueira

Ano Novo

Meia-noite. Fim

de um ano, início

de outro. Olho o céu:

nenhum indício.

Olho o céu:

o abismo vence o

olhar. O mesmo

espantoso silêncio

da Via-Láctea feito

um ectoplasma

sobre a minha cabeça:

nada ali indica

que um ano novo começa.

E não começa

nem no céu nem no chão

do planeta:

começa no coração.

Começa como a esperança

de vida melhor

que entre os astros

não se escuta

nem se vê

nem pode haver:

que isso é coisa de homem

esse bicho

estelar

que sonha

(e luta)

(…)