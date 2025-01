Estive na posse do novo prefeito de Sena Madureira, Gehlen Diniz.

No meio do público.

Vendo e ouvindo reações.

A favor e contra.

Normal.

No final, fui cumprimentá-lo e desejei sucesso.

xxxx

A chuva não prejudicou a festa de posse de Gehlen.

Mas passou o dia ameaçando estragar o evento.

O seu Guimar, que fez um serviço no apto que fiquei, disse:

— Gehlen vai jogar sal e a chuva não virá na hora da posse.

Pois é, Gehlen jogou sal e a chuva não veio.

Seu Guimar, um profético.

xxxx

A organização da posse poderia ter sido melhor.

Ficou na média.

É complicado fazer um evento político numa virada de ano.

De um lado, o padre Valério falava e do outro lado, uma roda animada qualquer se esbaldava em cerveja…

Fazer o quê, né?

Virada de ano é assim!

xxxx

Discursos.

Houve aplausos e apupos na hora em que os vereadores foram falar.

Quem cumpriu o tempo se livrou das vaias.

Sobrou até para os ex-deputados Zé Vieira e Rdo Sales…

Umas moças próximo de mim gritavam:

— Zé Vieira e Rdo Sales , desçam daí! O que vocês estão fazendo aí em cima…. Vocês não ganham mais.

No caso de Zé Vieira, é que ele ficou em pé em frente ao palco impedindo as pessoas de verem o ambiente melhor.

Posse é comício….

…E comício tem de tudo.

xxxx

No último minuto.

A posse aconteceu já no dia 1º de janeiro.

As turras entre o prefeito sainte e o entrante Gehlen foi até o final.

Turras que devem seguir até as barras dos tribunais…

Isso se a conveniência política – que sempre aparece – não entrar em campo.

Ela sempre aparece…

… Cedo ou tarde.

xxxx

Gehlen, o novo prefeito, levará dias, meses, quem sabe, para entender o que está acontecendo na prefeitura e se situar nesta nova realidade.

Cargos já foram loteados com aliados.

Com quem teoricamente ajudou na campanha.

É assim que funciona?

É.

Porém, alguns critérios devem ser levado em conta.

Critério um: habilidade para a função que vai exercer.

Lá atrás, logo após a eleição, sugeri aqui mesmo que o novo prefeito juntasse seu time e fizesse um treinamento de gestão pública de 10 dias…uma MBA.

O próprio prefeito participaria.

xxxx

Dizem que nesta quinta, 2, uma operação do Detran no município vai acontecer.

Como se sabe, Gehlen comanda as indicações – via GdA – no órgão estadual.

A ação seria uma mega sinalização nos principais pontos críticos da cidade.

Aproveitando o ensejo, e sabendo que o prefeito de Sena comanda o Detran…Que tal instalar pelo menos uns 10 semáforos nos próximos dias em pontos de alto risco da cidade.?

Sena é uma terra sem Lei em matéria de trânsito…

Dá para desconfiar que muitos motoristas (carros e motos) não sabem o bê-a-bá das regras de convivência no trânsito.

Maioria das ruas asfaltadas é sinalizada com faixa dupla, mas parecem que muitos não sabem o significado.

xxxx

Governador GladsonC vai aceitar os pedidos de indicação do ex-prefeito Mazinho para cargos em Sena na estrutura estadual?

Educação, por exemplo…

Dizem que o prefeito quer indicar a chefe da SEE no município…

A decisão do GdA vai levar em conta 2026.

Quem pode ajudar a conquistar mais votos para GladsonC no Senado?

Mazinho ou Gehlen?

xxxx

Bem, o salário de dezembro em Sena está atrasado.

Já pensaram se o novo prefeito resolve jogar para frente…

Começar a pagar o salário de janeiro, do seu mandato, no fim do mês….e…

Gehlen pode negociar o salário de dezembro deixado de herança…

Pagar em suaves parcelas durante este ano…

Isso já foi feito no Acre…

No governo de Jorge Viana…

Lembram…?

xxxx

Ah…ia esquecendo…Mudem esse logo da prefeitura de Sena…é horrível o desenho do encontro dos rios…parece um cinto de castidade medieval…Mudem esse desenho, pelo amor de Deus!

J R Braña B.