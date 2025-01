A casa caracterizada na Urca, Rio, e que serviu para as cenas da família Paiva, no filme Ainda Estou Aqui, virou atração turística, como mostrou O Globo nesta quarta-feira em matéria sobre Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro pelo desempenho artístico.

Hoje, 8 de janeiro, dois anos da tentativa de golpe frustrado em Brasília pelas hordas reacionárias bolsonaristas – o governo Lula promoveu uma solenidade para lembar e dizer que o Brasil não aceita ditaduras.

E Lula repete o nome do filme brasileiro vencedor nos Estados Unidos:

— Estamos aqui, a democracia venceu, disse o presidente em discurso.

E eu digo: a gente vai sorrir... Porque o sorrir indigna os reacionários e defensores das ditaduras…indigna a extrema-direita.

J R Braña B.