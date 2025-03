Heathrow, em Londres(Inglaterra).

Pense num aeroporto que não fica dois minutos sem um pouso ou decolagem…

É o dia inteiro subindo e descendo avião.

Diz o jornal Mirror(Espelho):

— Isto não deveria acontecer: o incêndio horrível que fechou o aeroporto de Heathrow é investigado por policiais do Counter Terror em meios a alerta de caos por vários dias.

O fechamento de todos os voos no Heathrow atinge todos os principais aeroportos do mundo, com cancelamentos e mudanças de rotas de voos…Muitos em andamento.

O aeroporto de Heathrow é um mundo à parte…só vendo.



J R Braña B.