Aleac – “O verdadeiro amigo do esporte”. Assim foi anunciada a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Acre), deputado estadual, Nicolau Júnior, na primeira roda de capoeira da Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, na noite do último sábado, 22.

No espaço, localizado na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, cerca de 800 pessoas estão matriculadas, entre crianças, adolescentes e adultos, que podem fazer aula de capoeira, bem como de danças tradicionais da cultura afro-brasileira e popular brasileira, como samba de roda, maculelê, coco de roda, samba-reggae, colheita e frevo.

Com investimentos e apoio, Nicolau ajuda o projeto, garantindo as condições necessárias para que o Centro siga crescendo e possa ampliar a oferta de vagas para a população.

“O esporte é uma ferramenta de transformação social. Além das questões de saúde, melhora na qualidade de vida, ajuda a formar cidadãos, cria oportunidade para talentos e prepara essas crianças e jovens. Por isso eu sou parceiro deste projeto e seguiremos assim. Estou encantado com o resultado desse trabalho”, afirmou o presidente da Casa do Povo.(…)

O Axé Capoeira é o maior grupo da modalidade no estado. Além de Rio Branco, o grupo está em Epitaciolândia, Brasiléia e Acrelândia. Presidido por Ithamar Souza, o mestrando Malvado, como é conhecido pelos alunos, o Centro tem o objetivo de chegar a atender mais de 1000 pessoas este ano.

“A nossa meta é atender cerca de 1.200 capoeiristas, oferecendo formação e treinamento dentro desse segmento. Construímos o Centro aqui nessa região justamente para facilitar e ampliar o acesso da população mais vulnerável, chegando em quem mais precisa”, afirmou Mestre Malvado.