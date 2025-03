A prefeitura, em parceria com a Associação Comercial, confirmou oficialmente a realização da Feira do Consumidor 2025, marcada para os dias 1, 2 e 3 de maio, na Rua Padre Egídio, no centro da cidade.

O evento reunirá comerciantes, agricultores e empreendedores de diversos setores, oferecendo à população uma excelente oportunidade para compras, rede contatos (networking) e fortalecimento da economia local.

Grifo meu: oestadoacre deu um empurrão nesse encontro….lembram da entrevista do presidente Francisco?



J R Braña B.