No dia 1º de abril de 1976, dia da mentira, uma ideia verdadeira e genuína nasceu na Califórnia. Não era piada, era revolução. A Apple surgiu para desafiar gigantes, dar alma às máquinas e beleza ao código.

◼Steve Jobs e Steve Wozniak deram início a um processo de inovação que fez com que o mundo girasse numa nova rotação.

◼Uma única empresa foi capaz de promover mudanças significativas em muitos mercados.

Com o Macintosh, a Apple mostrou que computadores podiam ser pessoais. Com o iPod, colocou mil músicas no bolso. Com o iPhone, reinventou o telefone e transformou um pequeno pedaço de tecnologia em algo essencial.

(…)

Grifo meu: e no Acre só em 1996 as coisas começaram a chegar…

J R Braña B.