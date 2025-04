Coluna de Lauro Jardim, em OGlobo

Impossível dizer neste momento se o ato bolsonarista pela anistia marcado para a tarde de hoje na Avenida Paulista repetirá o fracasso da manifestação de Copacabana no mês passado. Ou se será um sucesso retumbante.

O que dá para afirmar, baseado numa pesquisa inédita da Quaest, é que a maioria dos brasileiros (56%) defendem que “os envolvidos nas invasões de 8 de janeiro” devem “continuar presos por mais tempo cumprindo suas penas”. Apenas 34% acham que eles nem deveriam ter sido presos ou “já estão presos por tempo demais”. A maioria, portanto, é contra a anistia.

(…)

Grifo meu: consciência democrática melhora no Brasil. É preciso investir e ensinar nas escolas, desde cedo…Para que as crianças aprendam a defender a democracia…que ninguém pode querer subverter o Estado Democrático de Direito e rasgar a Constituição porque perdeu uma eleição no voto. Argentina e Uruguai puniram seus generais golpistas exemplarmente….O Brasil, nunca…Agora tem uma nova chance de fazê-lo.

J R Braña B.