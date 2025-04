Aleac – Na manhã desta quinta-feira (10), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) recebeu a visita de 30 alunos da Escola Professora Clícia Gadelha, de Rio Branco. A atividade que foi conduzida por representantes da Escola do Legislativo, marcou o início de um projeto da Mesa Diretora que visa promover visitas guiadas ao Legislativo acreano.

Segundo o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), a iniciativa, que será lançada oficialmente em breve, tem como objetivo aproximar os estudantes do Parlamento e fortalecer a cidadania.

— Queremos que nossos jovens conheçam de perto como funciona o trabalho dos deputados, entendam a importância do Poder Legislativo e se sintam parte da política do nosso Estado – destacou o parlamentar.

Na oportunidade, os alunos puderam conhecer um pouco mais da história do Parlamento acreano, constituído em 1962, com a promulgação da lei que passou o Acre de território a Estado da Federação. Após conhecer o Salão Marina Silva, os alunos se dirigiram ao Salão Nobre, local onde os parlamentares aguardam o horário de início das sessões. O espaço abriga duas importantes obras do pintor acreano Sansão Pereira.

O próximo ambiente visitado e o mais aguardado pelos estudantes foi o plenário do parlamento acreano, onde eles puderam contemplar a maior obra de marchetaria do mundo, disposta em nove painéis, do artista plástico acreano, Maqueson Pereira da Silva.

O trabalho incrível do artista plástico conta trechos da história da Revolução Acreana, entre eles podemos citar o corte da corrente sobre o Rio Acre pelas tropas de Plácido de Castro. Essa foi uma das táticas adotadas pelo exército boliviano para impedir a expansão dos soldados brasileiros, como bem explicou o chefe do cerimonial da Casa de Leis, Neto Barros.

Durante a visita, os estudantes também ouviram explicações acerca da duração do mandato parlamentar, como são realizadas as sessões plenárias ordinárias, o trabalho das comissões permanentes da casa e sobre as normas que fazem parte da Constituição Estadual e do Regimento Interno, que definem as atribuições do Poder Legislativo e suas competências.

— Saber o que os deputados fazem é muito importante. Hoje, eu também fiquei sabendo que das 24 cadeiras ocupadas no parlamento acreano, 3 são ocupadas por mulheres, eu não sabia disso. Também fiquei sabendo que qualquer cidadão pode acompanhar a sessão diretamente do Salão Marina Silva, um dos ambientes que visitamos hoje – disse um dos alunos.

Ainda na oportunidade, os estudantes participaram de um sorteio onde ganham vários brindes.

✔Professora Golby foi quem organizou a visita dos alunos à Aleac e à Difusora Acreana

