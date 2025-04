Morreu neste domingo em Rio Branco, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Pedro Negreiros(1989-1992)

O deputado Edvaldo Magalhães fez menção em sua rede social.

— Recebi com consternação a notícia da morte do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Pedro da Silva Negreiros, ocorrida neste domingo (13). Seu Pedro residiu por muito tempo próximo à casa da minha mãe, dona Mariquinha. Atualmente, morava em Rio Branco. Sempre humilde e de um coração generoso, um homem público exemplar, deixa um legado de honra e de respeito aos munícipes de Cruzeiro do Sul.

O governador GladsonC escreveu no seu perfil:

— Recebi com tristeza a partida do senhor Pedro da Silva Negreiros, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, homem simples, de coração generoso e profundamente comprometido com sua terra e seu povo. Deixa um legado de amor, trabalho e dedicação que marcará para sempre nossa história. Minha solidariedade à dona Carminha e aos filhos.

