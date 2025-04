Gov Fed(SECOM – Mais de 132,5 mil famílias nos 22 municípios do Acre serão contempladas em abril com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo Federal no estado supera R$ 94,69 milhões, valor que garante um benefício médio de R$ 715,82. O cronograma de pagamentos tem início nesta terça-feira, 15 de abril, e segue até o dia 30, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS (confira abaixo).

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, mais de 72 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Acre neste mês. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público no estado é de aproximadamente R$ 10,29 milhões.

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 120,7 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 6.105 mil gestantes e 3.120 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 5,93 milhões.

(…)