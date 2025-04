Starse – A Apple está prestes a dar seu maior passo no setor de saúde, transformando o iPhone em um verdadeiro consultório digital. Segundo a Bloomberg, a empresa lançará em junho o Saúde+, uma versão evoluída do app Saúde, que virá integrada ao Projeto Mulberry, um sistema de inteligência artificial capaz de oferecer conselhos personalizados sobre sono, nutrição, saúde mental, postura e exercícios — tudo com base em dados reais dos usuários e com IA treinada em bases médicas confiáveis.

Grifo meu: há tempo já faço minhas próprias leituras/análises de exames e os procedimentos que preciso fazer com o que há disponível no computador em casa…e tem dado muito certo…Descobri sozinho que estava pré-diabético, fiz os procedimentos radicais com a alimentação e saí da condição de pré-diabético….tudo normal agora…e tudo com ajuda da internet…a Apple vai criar o seu médico e ‘plano’ Saúde+ com o iPhone…e cobrar por ele….Claro, a empresa vai inaugurar um ecossistema de saúde preventiva digital.

J R Braña B.



