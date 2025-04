Na Semana Santa, a feira valoriza a produção local e gera oportunidades no Acre

Sebrae – Durante a Semana Santa, o Sebrae apoia a realização da Feira do Peixe em 12 municípios acreanos: Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Acrelândia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Assis Brasil, Porto Acre, Brasileia e Xapuri.

Seguindo a tradição do consumo de pescado nesse período, as edições da feira ocorrem anualmente durante o feriado, entre os dias 15 e 18 de abril, fomentando a economia local por meio da piscicultura e da agricultura familiar.

Para a coordenadora de Negócios do Sebrae no Acre, Rina Suarez, a Feira do Peixe é um dos maiores eventos apoiados pela instituição e representa uma grande oportunidade para os piscicultores beneficiados pelos projetos desenvolvidos.

“Essa é uma atividade que movimenta a economia de cada município e beneficia diretamente os piscicultores atendidos pelos nossos projetos, principalmente na comercialização de seus produtos. A feira é o ponto alto das vendas, pois eles realmente se preparam para esse momento, que registra uma grande demanda”, comenta a coordenadora.