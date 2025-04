GdA – Os produtos mais comercializados pelo estado do Acre no primeiro semestre foram carne bovina, castanha, soja, carne suína, ferro e aço. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e de Serviços.

A venda da carne bovina foi o grande destaque nos primeiros três meses do ano, movimentando mais de U$ 8,23 milhões. A castanha vendeu US$ 5,6 milhões, enquanto a comercialização da soja alcançou US$ 4,8 milhões. Considerando os demais produtos e commodities, o valor das exportações de janeiro a março de 2025 somou mais de US$ 25,7 milhões, uma variação de aproximadamente 63,93% em relação ao período homólogo, quando as exportações totalizaram US$ 15,6 milhões.

Peru, China, Espanha, Emirados Árabes e Malásia foram os principais destinos das commodities e produtos provenientes do Acre.

(…)

Grifo meu: precisa incluir a Bolívia nesse grupo…está aqui ao lado…



J R Braña B.