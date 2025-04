Agência AFP

Via O Globo -A Igreja Católica pediu neste domingo ao presidente Nayib Bukele que não transforme El Salvador em “uma grande prisão internacional” após os acordos com o americano Donald Trump, como aconteceu com a Baía de Guantánamo, em Cuba.

Durante uma visita à Casa Branca na última segunda-feira, Bukele e Trump selaram uma aliança que permitiu aos Estados Unidos enviar centenas de deportados, a maioria venezuelanos, para uma megaprisão salvadorenha com capacidade para 40 mil detentos.(…)

— Pedimos às nossas autoridades que não permitam que nosso país se torne uma grande prisão internacional”, disse o Arcebispo de San Salvador – José Luis Escobar, em uma entrevista coletiva.

(…)

Grifo meu: que servidão canina essa do presidente de El Salvador aos EUA.

J R Braña B.