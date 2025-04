Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom:

Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, líder espiritual da Igreja Católica e símbolo de fé, humildade e compaixão para milhões de pessoas ao redor do mundo.

O Papa Francisco marcou a história com sua simplicidade, e compromisso com os mais pobres. Sua voz foi um chamado constante à paz, à justiça e à fraternidade entre os povos.

Neste momento de luto, nos unimos em oração aos católicos do Brasil e do mundo inteiro, pedindo a Deus que o receba em Sua infinita misericórdia e conforte os corações dos fiéis.

A memória do Papa Francisco permanecerá viva como exemplo de amor ao próximo, humildade e liderança servidora.

(Prefeito Bocalom)