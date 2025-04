Leia a nota do sindicato de servidores de Xapuri com apoio de outras entidades do funcionalismo



Nota de Repúdio



Os Sindicatos Ssemux, Sinteac, Sintesac e servidores municipais da Prefeitura de Xapuri, vem repudiar a atitude antedemocrática do Prefeito Maxuel Maia, que tentou aprovar na calada da noite, junto ao poder Legislativo o projeto de lei 15 de 2025, que muda o regime trabalhista de celetista para estatutário, que tem como objetivo principal a retirada de direito adquiridos pela classe trabalhadora do município de Xapuri. Não permitiremos que o FGTS dos servidores do município seja destinado para pagamentos de regalias e conchavos políticos. A democracia é construída com diálogo e não com prepotência e arrogância

(…)

Grifo meu: A diferença está na reação pública dos servidores da Prefeitura de Xapuri contra a mudança do regime jurídico dos funcionários. Em Sena, não houve qualquer reação pública — numa demonstração inacreditável de falta organização, consciência política e de classe.

J R Braña B.

