EBC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta segunda-feira (28) a foto de um encontro com o jornalista Julian Assange, fundador do Wikileaks, durante a viagem que fez a Roma para o funeral do papa Francisco.

O encontro não estava informado na agenda oficial do presidente durante a viagem e ocorreu, segundo a postagem de Lula, na última sexta-feira (25).

“Comentamos sobre o engajamento do papa Francisco em favor da causa da liberdade de expressão e de defesa da democracia. Foi a partir da audiência concedida pelo Papa à esposa e aos filhos de Assange, em 2023, que a campanha pela libertação do jornalista ganhou novo ímpeto”, afirmou Lula.

Grifo meu: enfim, Julian Assange livre!



J R Braña B.