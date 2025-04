O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) destinou aproximadamente R$ 4 milhões para obras de assistência social e infraestrutura esportiva em Rio Branco. A assinatura da ordem de serviço ocorrerá nesta terça-feira (29), às 9h00, no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Os investimentos são fruto de emendas parlamentares destinadas a fortalecer a rede de proteção social da capital acreana. Serão reformados o Cras Cidade do Povo (R$ 58,1 mil), a Casa de Acolhimento Dona Elza (R$ 143,4 mil), o Cras Cidade Nova e a Praça da Juventude (R$ 241,3 mil), além do Cras Sobral (R$ 218,1 mil). Também será construída uma nova unidade do Cras no bairro Santa Helena, com aporte de R$ 1,24 milhão.

Em mensagem enviada à cerimônia, Petecão destacou a importância dos investimentos e reafirmou seu compromisso com a população de Rio Branco.

“É com grande satisfação que participo, ainda que a distância, da assinatura de ordens de serviço tão importantes para nossa capital. Reafirmo meu compromisso com a população de Rio Branco e a necessidade de ampliar o acesso a serviços de qualidade”, afirmou.

O senador ressaltou ainda a construção do novo Ginásio Poliesportivo no bairro Adalberto Sena, que receberá R$ 2 milhões em investimentos.

“A demanda por serviços de assistência social cresceu muito, e é nosso dever garantir suporte adequado. Além dessas obras, já estão previstas futuras iniciativas, como a construção do Restaurante Popular no 2º Distrito (R$ 3,84 milhões) e três Centros de Convivência do Idoso nos bairros Bahia Nova, Santo Afonso e Morada do Sol (R$ 4,2 milhões)”, acrescentou.

Petecão concluiu afirmando que os recursos destinados trarão mais dignidade e inclusão para as famílias da capital.

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, que fez o convite para o evento, destacou que as obras representam um importante avanço nas políticas públicas do setor em Rio Branco.