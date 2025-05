Iniciativa vai selecionar novos talentos com perfil de liderança para atuação nas áreas estratégicas da companhia em todo o Brasil

O Grupo Energisa abriu as inscrições para o Programa de Aceleração de Carreira – Seu Talento nos Energisa. Com abrangência nacional, a iniciativa é voltada para jovens profissionais que já têm experiência no mercado e desejam evoluir na carreira, assumindo desafios estratégicos e se preparando para futuras posições de liderança. A proposta é formar líderes inovadores, com visão estratégica e capacidade de impactar positivamente o ecossistema de energia no país

As inscrições estão abertas até o dia 6 de maio pelo site https://vagas.ciadetalentos. com.br/hotsite/ seutalentonosenergisa.

(…)