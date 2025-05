Como sempre, resta ao deputado Edvaldo Magalhães defender a real história sobre a BR-364 no Acre.

E defender os feitos dos dois governos Lula em relação à rodovia principal do estado.

Antes do vídeo, chego à conclusão, que Edvaldo deveria ser nomeado pelo presidente Lula para comandar as ações do governo federal no Acre..

Ser o ministro de Lula no Acre…

Porque aqui ninguém defende o governo Lula nem enfrenta a oposição, exceto, Edvaldo na Aleac…

E só na Assembleia é muito pouco…

Assista…e saiba como foi decidida a construção das principais pontes da BR-364 e quem foi o presidente que bateu o martelo…

Veja o vídeo todo…5 minutos.

Em tempo: a BR-364 foi abandonada pelo governo Bolsonaro(18-22) porque, na visão do seu governo, não dá lucro nem tem importância econômica…a informação foi dada pelo diretor-presidente do DNiT, Acre.



J R Braña B.