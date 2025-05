DPE

A Defensoria Pública do Acre publicou nesta semana o edital do 3º Processo Seletivo do Projeto Dignidade no Cárcere. A vaga é para assessor jurídico em Sena Madureira, com salário de R$ 4.604,31 e jornada de 40 horas semanais. As inscrições vão até 16 de maio no site da Esdpac e são gratuitas.

O processo terá análise de currículo e entrevista. Não é preciso ter OAB ou diploma na inscrição, mas os dois serão exigidos na contratação. Também será necessário apresentar certidões negativas e documentos pessoais.

