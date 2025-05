Do ICL

Registro foi feito em 2004, durante a festa de 70 anos do Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte.

Uma foto curiosa do cardeal americano(com cidadania peruana – J R Braña B.) Robert Francis Prevost, que agora se tornou o papa Leão XIV está fazendo sucesso nas redes sociais. A imagem foi captada no Brasil, mais precisamente em Belo Horizonte, e mostra Prevost com um copo de cerveja na mão (de camisa azul, à direita).

A direção do Colégio Santo Agostinho confirmou ao jornal O Tempo que a foto é verdadeira e foi feita em 2004, durante a festa de 70 anos da instituição de ensino.

(…)

Grifo meu: pronto, ganhou meu voto o Leão…



J R Braña B.