Saiba quem se ferrou para o governo ajudar as empresas com redução do Diesel

Para ajudar as empresas com a redução de 0,46 centavos no preço do diesel (por apenas dois meses), o governo teve que usar a tesoura e retirar recursos de outros setores importantes da sociedade…o único setor, porém, que o governo não toca nem mexe é o setor financeiro..claro…afinal de contas o verdadeiro governo é o sistema financeiro.

Perdem recursos as universidades, os estudantes, a segurança, a saúde……..etc etc….

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, caiu…mas por quê, então, que a gasolina aumentou de novo?

Porque a política do governo ilegítimo não mudou, cara pálida!

Ou seja, quem se ferrou fomos todos nós….mais de 9 Bi (2 Bi em Euro) em cima das nossas costas…as costas do povo brasileiro!

J R Braña B.