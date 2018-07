DCM: ‘Doutor Bumbum’ é o retrato do ‘cidadão de bem’

# dcm doutor bumbum

Desconfie sempre que alguém disser a você que é um ‘cidadão de bem’.

Kiko Nogueira mata a pau no texto aqui embaixo sobre o Doutor Bumbum que oestadoacre reproduz.

J R Braña B.

O ‘Doutor Bumbum’ é o retrato do “cidadão de bem”

DCM, Kiko Nogueira

O Brasil do golpe é povoado de personagens saídos de um livro ruim escrito a várias mãos por Kim Kataguiri, Alexandre Frota e José Sarney, com prefácio do Pondé e orelha de Miriam Leitão.

Frequentemente um deles sai do esgoto e dá as caras da maneira mais reveladora possível.

O médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, teve a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro após a morte de uma paciente. Está foragido (já foi preso pela polícia).

Lilian Calixto, bancária de Cuiabá, tinha 46 anos. Faleceu após ser atendida numa cobertura na Barra da Tijuca. Ia colocar silicone nas nádegas.

Encaminhada a um hospital particular, chegou ainda lúcida, mas com taquicardia, sudorese intensa e hipotensão. O quadro se agravou e ela não resistiu.

“Doutor Bumbum”, como Denis era conhecido, está registrado nos conselhos regionais de Medicina do DF e de Goiás.

Colecionava milhares de seguidores nas redes sociais. No Facebook, se declarava 1° Tenente Médico do Exército Brasileiro. Posava de uniforme.

Era o coxinha arquetípico, encantando sua plateia com o pacote clássico de indigência mental do nosso pós-normal.

Denis replicava posts do Vem Pra Rua, pregava a intervenção militar, tecia considerações sobre ética, detonava a corrupção, adorava a Lava Jato, denunciava a infiltração marxista-leninista.

Escreveu uma diatribe sobre o fato de que “nos acostumamos com a falácia da impunidade ou com a banalização do que era inaceitável”.

“Num ano eleitoral isso deveria ser repensado, pensado ao menos, ao invés de anencefalamente, apenas repetir clássicos jargões como:é gopi!, homofobia!, não há provas!, ele é fascista, estuprador e opressor… Etc e etc…”, disse.