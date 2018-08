Senado: Prefeito de Sena vai apoiar Petecão e…

# mazinho e petecão sena eleição

…e o segundo candidato ao senado, tudo indica, tudo indica será o presidente da Aleac, Ney Amorim (PT).

Apoio ao Petecão já era certo…o Cabeção é do mesmo time, da oposição, e tem ajudado com recursos de emendas o município.

Márcio Bittar, do mesmo partido do prefeito, ficou pelo meio do caminho depois do drible em Mazinho com a sua suplência.

E JV, que também indicou várias emendas para a prefeitura de Sena o prefeito nem seu sousa…

Bem, para jogar gasolina na fogueira mesmo agora só falta o prefeito de Sena decidir que para o governo ele vai de…..

ka ka ka!!!

J R Braña B.

Em tempo: Até agora, o sal desta pré-campanha eleitoral no Acre tem sido o prefeito Mazinho, de Sena…com a ajuda, modesta, deste blog de fim de mundo.

Em tempo 2: hoje a política no Acre – tanto oposição e situação – é obrigada a falar em Sena Madureira, o terceiro colégio eleitoral.

Em tempo 3: é isso aí!

