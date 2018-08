Ninguém vai ficar na mão: boneca sexual é sucesso de vendas

# boneca sexual harmony

Empresa está ‘pasmada’ com a alta procura pela boneca sexual

La compañía estadounidense Realbotix, conocida por desarrollar a Harmony, la primera muñeca sexual con inteligencia artificial con fines comerciales, planea abrir una segunda planta de producción previendo una demanda explosiva a nivel mundial, informa Daily Star.

(A empresa norte-americana Realbotix, conhecida pro desenvolver a Harmony, a primeira boneca sexual com inteligência artificial com fins comerciais, planeja abrir mais uma unidade de produção prevendo demanda explosiva em nível mundial, diz o jornal Daily Star.)

El fundador y director de la empresa, Matt McMullen, anunció esta semana el próximo lanzamiento al mercado de la muñeca cibernética. Sin embargo, detalló que “la integración del modo X“, que consiste en un sensor que permite al androide “detectar movimiento” y responder con “sonidos y expresiones”, está retrasando su salida al mercado.

(Matt McMullen, fundador da empresa, anunciou esta semana o próximo lançamento da boneca cibernética. No entanto, explicou que a ‘integração do modo X’, que consiste num sensor que permite ao android (a boneca, no caso) ‘detectar movimento’ e ‘reagir com sons e expressões’, está atrasando o lançamento no mercado.)

