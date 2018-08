Prefeito implode campanha de GladsonC em Sena

# gladsonC

GladsonC falou muito em ‘governo de pulso’ na sabatina do ac…porém, mostrou o contrário quando desafiado publicamente pelo prefeito de Sena Madureira na frente de centenas de testemunhas…

Sua campanha ao governo sofreu um grande revés publicamente….traduzindo: em Sena Madureira a imagem de GladsonC está desgastada (ele só ria vendo Mazinho o desafiar na frente de todos)…os caciques do MDB nem se mexiam na cadeira…O leão do Juruá, Wagner Sales, só coçava o queixo…o velhinho Flaviano (como GladsonC o chamou no ato) ficou onde estava pensando sabe lá o quê!

Está inviabilizada a campanha de GladsonC em Sena com MBittar e Mazinho no palanque!

Este blog já disse que Mazinho tem o sido sal (e a emoção) desta campanha eleitoral…Pena que não tenha canalizado essa energia toda para pôr Sena Madureira onde ela merece…falta Norte!

De qualquer forma, e por jeitos enviesados que vão lhe custar muito caro mais à frente – vai dando o tom na sua cidade, o que repercute na capital e nos municípios.

A ficha de GladsonC talvez ainda não tenha caído….

Mazinho pode ter implodido a campanha de GladsonC em Sena com consequências no estado inteiro…

Pode ter…

A ver.

J R Braña B.

Antes publicamos…

