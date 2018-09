Segurança Pública: o Estrelão está de volta aos céus da capital

# estrelão harpia segurança

Helicóptero da Segurança Pública Hárpia 01 volta às atividades

A aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Segurança Pública está de volta aos ares acreanos. Nesta sexta-feira, 14, o Hárpia 01 deu seu primeiro sobrevoo, após o período em que esteve baixada em decorrência da troca completa das pás do rotor principal, além de uma manutenção de rotina após 600 horas.

(…)

“Mas, durante este período em que a aeronave estava baixada, estivemos realizando treinamentos, além da participação todas as noites nas operações Visibilidade, que tem como foco a presença policial nas ruas e assim inibir a criminalidade. Agora, seguiremos colaborando mais ainda com nossas atividades aéreas”, completou Nayck Trindade.

Aniversário de 9 anos

Seja no patrulhamento policial ou na prestação de socorro e resgate aéreo, além do apoio às ações de defesa civil e ambiental, a tripulação do Hárpia 01 está sempre à disposição.

(…)

Um mecânico a caminho

Durante 4 anos, o sargento da Polícia Militar Raiele Barbosa estudou para se tornar o primeiro mecânico das forças de Segurança Pública do Acre. Composta por 4 cursos divididos em módulos que vão desde os motores, estruturas à parte eletrônica das aeronaves, a formação é complexa e exige muita dedicação.

“Comecei por conta própria e decidi investir nisso. Depois recebi o apoio do Estado. Concluí em maio deste ano todas essas formações. Após 4 anos de estudos, fiz a prova e me credenciei junto à Anac [Agência Nacional de Aviação Civil] e agora tenho a licença completa. Além da satisfação pessoal de realizar um sonho, é um privilégio poder contribuir com essa área tão importante para o serviço público”, explicou Barbosa.

(…)

Agora, com a possibilidade de ter um mecânico à disposição do Centro Integrado de Operações Aéreas, o Estado pode economizar com o custeio e a manutenção do helicóptero, o que acarreta em mais segurança para os vôos e menos tempo com a aeronave baixada.