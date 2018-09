# eleição 2018

O jingle de Petecão, candidato à reeleição para o senado – já saiu em español, em ritmo de Reggaetton, em português, claro, e agora em inglês…

Petecão again (Petecão novamente ou de novo) e Petecão of the people (Petecão popular ou do povo)

Deve ter sido gravado dessa vez nos estúdios de Hollywood, em Los Angeles, nos EUA.

Ouça…:

A versão em ritmo de Reggaetton, aqui