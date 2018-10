# divulgação barcelona coutinho

Coutinho pode ser o novo Neymar do Barça?

No início deste ano, foi notícia em todos os meios desportivos que Philippe Coutinho seria a nova contratação, de facto, a contratação mais cara da história do FC Barcelona. Coutinho, segundo os planos da equipe técnica e dos transcendidos pela mídia, chegou para ser o novo Neymar, em termos de seu papel no vestiário, apesar de ele mesmo apontar que ambos têm jogos muito diferentes.

Durante sua apresentação oficial como jogador, Philippe Coutinho revelou que Neymar Júnior o chamou quando ele confirmou sua mudança para o clube e disse na conferência: “Neymar me parabenizou e me disse que há um clima incrível, portas dentro. Já falei com Paulinho e Luis e espero estar muito feliz aqui “.

A ex-estrela do Liverpool destacou em várias ocasiões, e provavelmente para evitar qualquer mal-entendido, a sua longa amizade com o atual crack de PSG com quem ele também compartilha jogo na equipe nacional (na seleção brasileira). “O Messi e o Neymar são dois grandes jogadores, não tenho que dizer isso, jogo com o Ney na selecção e somos amigos desde que éramos crianças, e o Messi é um grande jogador e para mim é uma honra poder dizer que vou jogar ao lado dele, tenho sorte de poder viver isso”.

Segundo Coutinho, durante sua primeira coletiva oficial no Auditório 1899 e acompanhado por Jordi Mestre (vice-presidente esportivo do clube) “ser a contratação mais cara não é pressão, é uma honra” e afirmou que com sua chegada ao FC Barcelona cumpre o sonho de vestir o Blaugrana e jogar no Camp Nou com uma lenda como Leo Messi e outras referências como Luis Suárez ou Andrés Iniesta.

Infelizmente para o jogador durante seu primeiro exame médico, foi confirmado que ele chegou com uma lesão muscular que atrasou sua estreia por várias semanas. Mesmo assim, durante seu primeiro jogo ele gerou jogo ofensivo, distribuiu a bola com sentido e sempre lhe deu fluidez, causando faltas e também participando da pressão ofensiva após a perda da bola.

Em uma entrevista com Henrik Larsson, um ex-jogador do clube e muito querido, ele refletiu que “Coutinho vai ter um bom desempenho no Barcelona, é muito difícil substituir Neymar, mas tenho a plena convicção de que ele alcançará níveis semelhantes aos de Neymar. Jogando ao lado de jogadores do mais alto nível em cada posição, um passo acima de seus ex-companheiros de equipe Liverpool, irá ajudá-lo a alcançar o objetivo”.

No entanto, para muitos analistas esportivos o brasileiro é um jogador com mais capacidade de golear do que gerar jogo. Na distância e com espaços, o meio-campista é letal, não em vão a maioria dos seus gols são de fora da área, algo que só Messi consegue igualar.

Há poucos dias e em conferência de imprensa, Philippe Coutinho falou sobre a atual situação do Barça. O meio-campista estava otimista, apesar da seca vencedora da equipe “não, não estou preocupado nem um pouco. Quanto ao Barcelona, estamos entre os primeiros, começamos bem a Liga dos Campeões. É verdade que temos quatro jogos sem vencer (na liga) e isso não é normal. Mas é apenas o começo de uma longa temporada em que muitas coisas vão acontecer”. Coutinho no Barça é uma peça fundamental para o esquema de Ernesto Valverde e está sendo muito importante no início da temporada.

As comparações nunca demoram a chegar, pois além de procurar semelhanças e diferenças com o seu compatriota Neymar, também isto foi feito com Iniesta. E embora ele tenha sido chamado em alguma ocasião como o sucessor de Andrés Iniesta, e possível dizer que no momento o título é um pouco grande para ele. Aproximadamente dois meses atrás e durante uma conferência o jogador apontou “eu trabalho para aprender em cada posição, onde me sinto mais confortável é à esquerda, porque eu sempre joguei lá, para trás ou para frente, eu tento me adaptar a todas as posições, mas tenho que melhorar muito para estar perto da Iniesta”.