Ex-governador tucano de São Paulo decide votar em Haddad (assista)

# alberto goldman

Ex-governador de São Paulo, o tucano Alberto Goldman, dirigente nacional do PSDB, sem tirar as críticas ao PT, evidente, anuncia que não tem como votar em Bolsonaro…

Assiste e veja os argumentos de um democrata, como sempre foi Alberto Goldman.

Alberto Goldman (ex governador de SP), dirigente do PSDB, anuncia voto em Haddad.

Estava decidido a votar nulo.

Mas diante das ameaças absurdas de Bolsonaro, Goldman diz q prefere "não pagar pra ver" e declara que vota 13.

Sem retirar as críticas ao PT.

Grandeza de um democrata!

— rodrigo vianna (@rvianna) 24 de outubro de 2018