Nota Oficial do Idaf – Operação Sangue Amargo

# nota oficial gov idaf

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) manifesta total apoio à operação “Sangue Amargo” realizada pela Polícia Federal com foco no combate à comercialização ilegal de carne e está à disposição para colaborar com quaisquer informações. Sobre o servidor desta instituição apontado pelas investigações como envolvido no caso, o Idaf não fará qualquer juízo de valor e aguardará a manifestação do mesmo no foro adequado. E, consequentemente, a decisão da Justiça.

Ronaldo Queiroz

Diretor-presidente do Idaf

