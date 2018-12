Nota de Esclarecimento do Futuro Gov GladsonC (leia ‘Em tempo’)

# nota futuro gov

Nota de Esclarecimento do Futuro Governo GladsonC

Para os devidos esclarecimentos a respeito da reportagem intitulada “O exército de Gladson Cameli”, divulgada neste domingo (15) pelo site AC 24Horas, esclarecemos que:

a) O esboço do Projeto de Lei da Reforma Administrativa elaborado pela equipe técnica do governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), divulgado pela referida reportagem, não reflete a realidade, uma vez que o conteúdo sofreu alterações, inclusive no número de Secretarias de Estado e em vários outros artigos e parágrafos divulgados.

b) Da mesma forma há equívocos da reportagem no tocante a extinção de autarquias e na maioria dos artigos divulgados sem a citação de fonte oficial. Salientamos ainda que a numeração de artigos sequer condiz com o PL original.

c) As informações obtidas pelo site de notícias apresentam manipulações em vários trechos, soando estranhamente como intenção de distorcer o conteúdo de origem do Projeto de Lei.

d) Todas as propostas apresentadas visam a redução dos custos atuais do Estado, atendendo as exigências jurídicas e administrativas necessárias para a execução de uma administração coesa, íntegra e eficaz.

e) Por fim, temos o compromisso de bem informar a sociedade acreana acerca das decisões do futuro governo tão logo o PL da Reforma Administrativa seja apreciado pela Assembleia Legislativa do Estado (ALEAC), que no seu papel de representante do povo, estará executando sua missão.

f) Estaremos à disposição para qualquer esclarecimento a respeito das ações do futuro governo Gladson Cameli, com o objetivo de mantermos a sociedade informada com verdade, credibilidade e compromisso.

Assessoria de Imprensa do Governador Eleito Gladson Cameli

Em tempo e traduzindo a nota do futuro governo: se houver um porta-voz entre os sites da capital no futuro governo esse será a Contilnet e não o ac… – J R Braña B.

E antes publicamos…:

