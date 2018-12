Aposentadoria especial de trabalhador autônomo

# aposentadoria especial

Por Joao Carlos Fazano Sciarini

Advogado

(Sou profissional autônomo/liberal, será que posso me aposentar com tempo reduzido e sem o fator previdenciário?)

APOSENTADORIA ESPECIAL

O benefício previdenciário de aposentadoria especial por tempo de contribuição,

reduz o tempo de contribuição em razão do exercício de atividades consideradas prejudiciais à

integridade física ou à saúde do trabalhador, em razão de agentes perigosos ou nocivos,

podendo ser químicos, físicos ou biológicos.

TEMPO DE ATIVIDADE E VALOR DO BENEFÍCIO

O trabalhador que estiver exposto aos agentes nocivos ou perigosos, poderá

aposentar-se com tempo reduzido (15, 20 ou 25 anos – a depender o grau de exposição e

nocividade). Além disso, para essa espécie de aposentadoria, desde que o trabalhador tenha

exercido a atividade com o tempo mínimo exigido em lei na função perigosa ou nociva, não

sofrerá também com o fator previdenciário – será garantido 100% do salário de benefício,

considerando a média dos 80% maiores salários de contribuição, a partir de julho/1994.

Em alguns casos, o valor do benefício pode chegar até a dobrar, sendo direito

também o recebimento dos valores das diferenças não pagas, desde a data do requerimento

do benefício, respeitando o prazo prescricional de 05 anos – dependendo do valor do

benefício, os atrasados podem ultrapassar a quantia de R$100 mil reais.

PROFISSIONAIS COM DIREITO AO BENEFÍCIO

Importante destacar que o rol de profissionais enquadrados como especial, é

meramente exemplificativo, já que novas funções e técnicas de trabalho surgiram após a

edição da norma.

Exemplos de profissionais: Médicos; Dentistas; Engenheiros; Enfermeiros;

Aeronautas; Eletricistas; Motoristas e Cobradores de Ônibus; Caminhoneiros; Guardas;

Frentistas de Posto de Gasolina; Soldadores; Caldeireiros, dentre muitos outros.

A Lei 8.231/91 (Lei de Benefícios), em seu artigo 57, assegura a todo e qualquer

trabalhador (empregado ou avulso), o direito ao enquadramento, desde que comprovado por

laudos (PPP), elaborados por médicos ou engenheiros do trabalho.

Ocorre que administrativamente, o INSS não reconhece tal direito, elaborando o

cálculo sem considerar a atividade especial exercida, causando prejuízos financeiros bastante

significativos – incidência do fator previdenciário e desconsideração da redução de tempo.

A Turma Nacional de Uniformização (TNU) – Segunda Instância no âmbito dos

juizados especiais federais firmou entendimento sumular (Súmula nº. 62), em sentido

favorável, afirmando que: “O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento

da atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a

agentes nocivos à saúde ou à integridade física”.

Com isso, temos mais uma vez o segurado da previdência social, sendo lesado em

seu direito, se vê obrigado a buscar na justiça algo que lhe é assegurado pela Lei, e

desrespeitado pela entidade autárquica.

Contatos: <jcsciarini@gmail.com> | 18 99727-2797 (atendimento via Whatsapp)

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui