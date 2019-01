Vingança: 10 meses para não esquecer Tião Viana

13o acre gov #

GladsonC e o seu governo decidiram que vão pagar em conta gotas o 13º salário deixado pendente pelo governador Tião Viana.

O governo poderia pagar logo de uma vez e ponto final…

Mas não…: será pago migalha por migalha em cima de salários de migalhas da maioria dos servidores…

Politicamente foi o meio encontrado pelo atual governo para que ninguém esqueça esse atraso do 13º salário por muitos e muitos anos…

Todo mês o servidor vai receber (a maioria) uns R$ 100 no seu salário e vai lembrar…isso é culpa do governo do PT, da Frente Popular (ex-popular).

É exatamente isso que quer o atual governo.

É a vingança política, quente, degustada pelas beiradas…lentamente…

A direita no Acre conseguiu o que mais queria na vida…

O estrago está feito, senhores!

J R Braña B.

