Gov GladsonC em gesto humilde: ‘Preciso até dos adversários’

Usando como apoio a bandeira do Acre, o governador GladsonC fez uma espécie de desabafo na sua conta do Instagram…, mas sinalizou com um gesto de humildade também.

-Preciso de aliados e até dos adversários…

Comentário da intermitente: o governador usa pouco as redes sociais para se comunicar.

Leia trechos abaixo…

(…)

Estamos caminhando para vinte dias de governo (hoje 22) e, como já sabíamos, não seria fácil.

Digo a vocês que me acompanham pelas redes sociais que não tenho medo e estou preparado para continuar encarando os desafios de frente.

Estamos trabalhando para montar uma equipe eficiente e que esteja disposta a assumir muito trabalho e responsabilidade.

(…)

Não esqueci das pessoas que sempre estiveram ao meu lado…

(…)

Não vamos governar baseados em especulações, chantagens e pressões de pessoas que distorcem questões, atacam a honra alheia e desprezam anos de estudo dos seus colegas e o suor derramado nas esquinas, inclusive entre os mesmos grupos políticos.

Se o momento é de unidade, lamento não enxergar isso em várias pessoas, principalmente em algumas que não estão chorando como vários pais de família que não têm sequer o alimento dos filhos.

Precisamos das críticas, precisamos dos aliados, e até dos adversários. Mas não precisamos de divisão, de ódio, de tirania.

(…)

Sou o mesmo Gladson e o mesmo acreano que acredita e sonha com dias melhores para todos nós. Um beijo no coração!

(Governador GladsonC, na sua conta do Instagram)

