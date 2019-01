Feriado evangélico de hoje fica para sexta (e o feriado dos ateus, umbandistas…?)

feriado evangélico acre #

Comemoração do Feriado do Dia do Evangélico é transferida na esfera pública

para sexta

O Dia do Evangélico, celebrado na data de 23 de janeiro, será comemorado pelo Estado apenas

na sexta-feira, 25, conforme os termos da Lei n° 2.126/2009, que transfere a maioria dos

feriados estaduais que cai de terça-feira à quinta-feira para o último dia útil da semana.

Comentário da intermitente: num Estado verdadeiramente laico esses feriados religiosos com implicações na paralisação do cotidiano institucional, econômico das cidades e das pessoas não têm sentido algum….de nenhuma religião.

(publicado e editado by Maria Lúcia)

