Gov está certo em determinar redução de gastos (nomeação é da política)

Decreto desta segunda do governo contingencia 15% das unidades orçamentárias e administrativas estaduais.

Ficam excluídas do contingenciamento:

-Recursos para pagamento de decisões judiciais (correto)

-Recursos para saúde, educação e obrigações constitucionais (correto)

-Despesas de pessoal (correto)

-Pagamento da dívida pública (essa deveria entrar no contingenciamento…pois os credores são bancos e o sistema financeiro em geral…que nunca perdem e são verdadeiros saqueadores do Estado, do povo)

No geral, portanto, o contingenciamento é acertado, ponto.

Comentário da intermitente: nomeações em cargos feitas pelo governo com salários, digamos, generosos, podem e devem ser questionados…porém isso é prática recorrente no Executivo e nos demais poderes locais….e fica feio, no mínimo hipócrita – para quem antes usufruía dos mesmos benefícios ficar fazendo críticas agora.

Comentário 2 da intermitente: cargos são da política…não existe governo sem política e sem cargos.

(publicado e editado by Maria Lúcia)

