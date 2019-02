O jeitinho que taxistas encontraram para derrotar Uber e Cabify…..[em Barcelona] (v)

uber cabify #

Para motoristas de táxi e de aplicativos de Rio Branco saberem

Uma normativa do governo (Generalitat) de Barcelona, na España, fez com que as empresas Uber e Cabify (Cabify é de origem española) anunciassem o fim dos serviços na cidade.

Segundo a Uber e Cabify, que não aceitam a norma do governo – pelo menos 3,5 mil ficarão desempregados.

A medida tomada pela Generalitat (pressionada pelos taxistas) não impede o VTC de trabalhar, porém obriga os motoristas da Uber e Cabify a serem chamados com antecedência mínima (eles chamam lá de pré-contratação) de 15 minutos e hora marcada…mas se o passageiro quiser um condução rápida/imediata ao sair de um evento terá que chamar um táxi…a medida oficial proíbe ainda aumento das tarifas de táxi mesmo que a demanda aumente.

(El cambio más significativo que aporta la nueva regulación es el establecimiento por parte de la Generalitat de Cataluña de una precontratación de 15 minutos, es decir, que entre que el cliente contrate el servicio y las empresas lo presten debe pasar como mínimo ese lapso de tiempo.)

(Pero lo cierto es que siguen estando habilitados para trabajar en la ciudad y lo pueden seguir haciendo cumpliendo la normativa vigente. Por ejemplo, si alguien va a necesitar sus servicios al salir de un evento, puede contratarlo con la antelación suficiente para que le recoja en el lugar y hora indicados.)

Abaixo o informe da Uber na sua conta do TT:

Ante las restricciones a las VTC aprobadas por el Govern de Cataluña, nos vemos obligados a suspender el servicio de UberX en Barcelona a partir de mañana. Muchas gracias a los miles de usuarios y conductores que habéis confiado en nosotros https://t.co/efbiehknxE pic.twitter.com/Ja0WYOsLzk — Uber España (@Uber_ES) 31 de janeiro de 2019

Veja vídeo da RT sobre decisão da Uber e Cabify abandonarem Barcelona:

Comentário da intermitente: possivelmente esta será uma vitória momentânea dos taxistas em Barcelona.

(publicada e editada by Maria Lúcia)

