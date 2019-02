Aos 97 anos Príncipe Philip entrega carteira de motorista

príncipe philip carta #

Philip é o marido da rainha da Inglaterra, Elizabeth.

Ele entregou a carteira de motorista por entender que não tem mais condições de dirigir.

Nach Verkehrsunfall: Prinz Philip gibt freiwillig seinen Führerschein ab… https://t.co/sqOzA1SLog — SPIEGEL ONLINE alles (@SPIEGEL_alles) 9 de fevereiro de 2019

Para ler a notícia em alemão, aqui

