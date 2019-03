Taboada: ‘Eu amo o Lula e o Bolsonaro’

taboada lula bolso #

EU AMO O LULA E O BOLSONARO

Por Sérgio Taboada*

Eu amo o Lula, o Bolsonaro, o Gilmar Mendes, o Temer, o Cabral, Cunha… E não gosto deles. Às vezes até solto impropérios contra um ou outro, mas logo me corrijo silenciosamente usando a razão com grande esforço, confesso. Todos somos vulneráveis à raiva e se deixarmos, ao ódio.

Discordo de todos eles em muitas coisas. Sou consciente do mal que fizeram ou que podem fazer ao povo brasileiro. Por isso combato seus erros e até crimes, mas não perco de vista a dimensão humana de cada um e de mim mesmo! Chego até a ver virtudes que têm. Ou alguém acha que em tudo são a encarnação do mal?

Torço que um dia todos reconheçam seus erros, mudem e se tornem seres humanos melhores, assim como tenho certeza que também eu preciso evoluir. Ou, também, alguém acha que ao contrário deles eu sou a encarnação do bem? Será que tenho toda essa legitimidade humana para julgá-los? Improvável.

Minha posição de humanidade frente a esse herois-vilões da atualidade brasileira não quer dizer que não devam pagar e serem punidos pelas leis que fizemos e combinamos todos respeitar. Contra qualquer um serei o primeiro a lutar para que não exista impunidade. Aliás, já faço isso faz algum tempo, mas jamais deixarei o ódio prosperar em minha mente e coração.

Esse compromisso eu assumi comigo mesmo, porque eu não quero me tornar um ser humano arrogante, desprezível e cheio de ódio. Além do que gosto da minha família e a amo. Não quero que conviva com esse tipo de pessoa. E se eu de fato acredito que o Amor é a salvação do mundo tenho que praticá-lo nas situações mais adversas e provar que é possível.

*Sérgio Taboada (músico) – março 2019

ps. apesar dos personagens desse texto serem políticos o assunto aqui é Amor. Como lutar para praticá-lo em meio a acontecimentos tão conturbados.

