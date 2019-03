Ref. da Previ: o jogo dos dep federais: Alan Rick

alan rick previ acre #

Esta semana um áudio que circulou em Brasília, de um deputado do PSL, relata que parlamentares têm exigido cargos para votar a favor da proposta cruel de Bolsonaro que acaba com a previdência pública e a aposentadoria dos trabalhadores, pois passaria a exigir 40 anos de contribuição…num país onde a expectativa de vida, em várias regiões, não chega a 60 anos.

Aceitar cargos para votar projeto de governo que mexe na Constituição e prejudica o povo é corrupção…

Pra saber: Bolsonaro, que obteve mais de 77% dos votos dos eleitores do Acre – se aposentou no Exército aos 33 anos e recebe 10 mil, mais aposentadoria de deputado federal e ainda o salário de presidente (depois os benefícios do cargo presidencial)…calcula aí…!

Vamos ao que interessa agora:

Deputado Alan Rick: o deputado do DEM é um ex-apresentador de TV em Rio Branco que virou parlamentar com a ajuda de igrejas evangélicas e por méritos próprios, também.

Alan, em matéria do Valor, consta como ‘parcialmente favorável’ à perversa proposta de fim da aposentadoria de Bolsonaro…’parcialmente favorável’ em matéria desse tipo, para este blog, significa ser favorável.

Alan, jovem, contraditoriamente, talvez, é o deputado mais conservador da bancada federal acreana…integrante da Bancada da Bíblia, ele está sempre colado em pautas relacionadas aos costumes, isso que Bolsonaro faz para manter manipulado e distraídos milhões de pessoas enquanto seu governo vai desmontando o país com políticas nocivas como a Reforma (fim) da Previdência pública para favorecer os bancos.

Bolsonaro, percebam, só fala em armas, kit gay (que é uma fake news), em ideologia de esquerda nas escolas (fake news), em ‘cidadão de bem’ (que é outra excrescência e que não significa nada hoje no Brasil)…e por aí afora…

Alan Rick se reelegeu bem no segundo mandato…foi até uma surpresa para alguns…sua reeleição deveu-se em grande parte à onda reacionária do ‘mito’ e ele soube aproveitá-la…ele e Márcio Bittar, no senado.

Então a pergunta é: dá para contar com Alan Rick contra a Reforma (fim) da Previdência pública?

Resposta: dificilmente…(só muita pressão dos seus eleitores e até de parentes, que sabem que vão perder se a proposta de Bolsonaro passar)

Confira aqui como podem votar Flaviano e Perpétua…faltam cinco deputados federais passarem por aqui…acompanhe e pressione democraticamente o seu parlamentar.

J R Braña B.

