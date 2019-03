Torcida do Náutico: Quem matou Marielle?

náutico faixa #

A pergunta que não quer calar…

Torcida do Náutico estende faixa com a pergunta: Quem Mandou Matar Marielle? https://t.co/rPfbUu2WsH — DCM ONLINE (@DCM_online) 17 de março de 2019

