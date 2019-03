Pesquisa XP/Ipespe: cai popularidade de Bolsonaro em menos de 100 dias

Despenca também a expectativa em relação aos próximos anos. São os piores resultados para um presidente em começo de mandato

Pesquisa XP/Ipespe realizada entre 11 e 13 de março registra uma queda da aprovação de sete pontos percentuais de Jair Bolsonaro. Em menos de três meses no cargo, a avaliação positiva (ótimo e bom) do ex-capitão caiu de 40% para 37%. É o mais baixo índice de um presidente em começo de mandato.

Na outra ponta, o percentual daqueles que consideram seu governo ruim ou péssimo subiu de 17% para 24% no período. A avaliação “regular” manteve-se em 32%.

Também pioraram as expectativas dos eleitores em relação ao restante do mandato de Bolsonaro: 54% esperam uma gestão ótimo ou boa (o índice era de 63% em fevereiro). Subiu para 20% o percentual de quem projeta uma administração ruim ou péssima, ante 15% do levantamento anterior.

