Nota da Energisa

NOTA

A Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel – em Revisão Tarifária Extraordinária publicada hoje definiu uma redução na tarifa de energia elétrica de todos os consumidores do Brasil. O principal motivo da decisão da Aneel foi a quitação antecipada da chamada CONTA-ACR e o término da cobrança da CDE Energia. Ambos encargos setoriais estão associados ao empréstimo compulsório do governo federal feito às distribuidoras em 2013 e 2014, criado para ajustar os custos nacionais de geração de energia elétrica. Com isso, a tarifa dos clientes da Eletroacre terá uma queda de 3,16 pontos percentuais em comparação ao reajuste definido pela Aneel em 13 de dezembro do ano passado. O efeito médio sai de 21,29% para 18,13%.

Veja abaixo o reajuste detalhado por classe de clientes:

A nova tarifa do Acre entra em vigor a partir do dia 1 de abril de 2019 e será aplicada na energia consumida a partir desta data. Importante ainda reforçar que a nova tarifa não é retroativa.

