Bolsonaro apóia ‘humorista’ e fica calado com família metralhada no Rio

Do presidente eleito por milhões de votos a solidariedade a um ‘humorista’ da Band (canal responsável que não foi responsabilizado em nada) que agrediu com ofensas (puta) a deputada federal Maria do Rosário e a própria justiça, quando filmou a citação judicial, rasgou, enfiou dentro das calças e as devolveu pelo correio…

Esse tipo de pessoas o presidente que o Acre deu mais de 77% dos votos apóia…

A família (negra) do músico do Rio de Janeiro, assassinada por milicos do Exército com 80 tiros…para essa família nenhuma palavra do presidente…

(Na Alemanha, no ano passado, durante o ano inteiro, a polícia disparou 75 tiros…o ano inteiro!)

Viva o BraZil acima de tudo!

Me solidarizo com o apresentador e comediante @DaniloGentili ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual, por vezes, eu mesmo sou alvo, mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo, algo que infelizmente vale para uns e não para outros. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 11 de abril de 2019



