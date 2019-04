Empresários de fora no Acre: astúcia agora é chamada de ‘prospectar’

gov empresários #

ANGA – Agência de Notícias do Acre

Governador em exercício recebe empresários que visitam o Acre para prospectar investimentos

Com o objetivo de estudar as potencialidades econômicas do estado do Acre, uma comitiva de empresários dos estados de São Paulo, Alagoas, Bahia e Goiás, ligados a diversos ramos de investimentos, foram recebidos na terça-feira, 16, pelo governador em exercício, Major Rocha, e pelo chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade.

Entre as possibilidades abordadas destacou-se a proposta na área de educação e segurança pública para oferta de cursos técnicos e ensino fundamental I e II para presidiários do Estado do Acre…

(…)

Hélio Laranjeira, CEO do Grupo Residência Educação, cujo foco concentra-se em educação e empregabilidade, enfatizou na reunião o fato do Acre ter cerca de 9 mil pessoas presas e a importância de conhecer a realidade e as perspectivas do estado com relação as políticas públicas que solucionem as questões mais problemáticas da gestão pública.

Em tempo: ….só tem exxxpertos (como pronunciam os cariocas)!!!….por que o governo do Acre optaria por uma empresa de fora para dar curso de formação de Ensino Fundamental I e II a presidiários…?

Em tempo 2: todo começo de governo aparecem autarquias travestidas de salvadores da lavoura querendo emplacar os seus cu$$$$os milagrosos….

Em tempo 3: o verbo é prospectar (sobressair, destacar, evidenciar, realçar…)…..ka ka ka!…O vice-governador Rocha teve que ouvir…faz parte da liturgia do cargo.

J R Braña B.