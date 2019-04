psdb corrupção #

No Uol:

Em tempo: é possível, para dar aquela impressão de imparcialidade , que agora venha ao caso a inocência do PSDB….lembra do Aécio que segue livre, leve, solto e deputado federal com o votos dos mineiros?

Em tempo 2: renda do brasileiro nunca mais se recupera (Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central do Brasil)…tudo começou com o PSDB não aceitando a derrota nas urnas…resultado: Temer, Bolsonaro…caos!

J R Braña B.